İZSU İhalesi Tartışma Yaratıyor: AK Parti'li Üye İptali Talep Etti

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin AK Parti'li üyesi Uğur Atmaca, İZSU'nun ihalesini alan firmanın geçmişteki sorunlarına dikkat çekerek ihalenin iptal edilmesi gerektiğini savundu. Atmaca, firmanın başarısız geçmişi ve ilişkileri nedeniyle bu durumun İzmir halkı için endişe verici olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin AK Parti'li üyesi Uğur Atmaca, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) araç bakım ve onarım işini alan firmanın geçmişte İstanbul'da arızalanan ve yanan otobüslerle gündeme geldiğini, ihalenin iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Atmaca, yaptığı açıklamada ihaleyi alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin mali müşavirinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat olduğunu ifade etti.

Firmanın aldığı işlerde başarısız olduğunu öne süren Atmaca, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında bazı şirket yöneticileri gözaltına alındı, konkordato ilan ettiler. Bu kadar şaibelerle anılan, yaptığı işlerin kötülüğüyle bilinen bir firmanın İZSU'dan 15 Mayıs 2025 tarihinde 594 milyon liralık bir ihale almış olması bizi şok etti. Hiçbir idare böyle bir ihaleyi onaylamaz." ifadelerini kullandı.

Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiğinden bu yana toplu iş sözleşmeleri ve işçi çıkarmalarıyla gündeme geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Sayın Başkan, işçinin maaşını İzmirliye soracağını söylüyor. Peki, İzmirlinin parasını bu şekilde ihalelere harcamayı İzmirliye sordunuz mu? Kendisi sendika yöneticilerinin yakınlarını işten çıkaracağını söylüyor. Buna itirazımız yok. Ancak bununla beraber CHP mensubu olan meclis üyelerinin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin yakınlarını işten çıkaracak mısınız?"

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika
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