İznik'te Huzur Operasyonunda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği 'huzur' operasyonunda ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca ve 80 gram uyuşturucu ele geçirdi. İznik merkezinde yapılan uygulamada ise çalınan 12 motosiklet sahiplerine teslim edilirken plakasız motosikletler trafikten men edildi.