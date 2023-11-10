İzmit Belediyesi'nden Atatürk'e Saygı

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla iş eldivenleriyle "Atam İzindeyiz" yazdılar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85. yılında tüm ülkede olduğu gibi İzmit'te de unutulmadı. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş eldivenleriyle 'Atam İzindeyiz' yazdı.

Mesai başlangıcında saygı duruşuna geçen emekçi personel, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. 2 dakika boyunca işlerini bırakarak Ata'ya saygı gösteren personel, anma töreninin ardından görevlerine geri döndü.