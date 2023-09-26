İzmit Belediye Başkanı Gençlerle Buluşuyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gençlerle bir araya gelmek için düzenlenecek etkinlikte soruları yanıtlayacak ve Pembe Kayalar Grubu konserine katılacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Genç Akıl Buluşmaları" sloganıyla gerçekleşecek programda Cumhuriyet Çocuk Parkı Amfi Tiyatro'da gençlerle bir araya gelecek.

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gençlerle bir araya geliyor. "Genç Akıl Buluşmaları" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte İzmitli gençlerle bir araya gelecek olan Başkan Hürriyet, kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayacak. 28 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Cumhuriyet Çocuk Parkı Amfi Tiyatro'da düzenlenecek programın ardından Pembe Kayalar Grubu da sahne alacak.

Şehrin geleceğinin şekillendirilmesinde gençlerin fikir ve önerilerinin öneminin vurgulanacağı program için büyük heyecan duyduklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bütün İzmitli gençleri düzenlenecek buluşmaya ve ardından gerçekleştirilecek Pembe Kayalar Grubu konserine davet etti.