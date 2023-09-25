İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Ziyarette, eğitim faaliyetleri ve şehircilik projeleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eğitim Koordinasyon Ofisi'nin düzenlediği İzmir Yerel Yönetimler Kurulu'nun Eskişehir gezisi kapsamında kurul üyeleri, Başkan Büyükerşen'i ziyaret etti. Misafirlerini Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Büyükerşen, nazik ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, "Bir eğitimci olarak sizleri Eskişehir'de görmekten dolayı mutluyum. Eğitim her sorunu çözecek yegane güçtür" dedi. Başkan Büyükerşen daha sonra Eskişehir'de her yaştan birey için sürdürdükleri eğitim faaliyetlerinden söz etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Koordinatörü Aytekin Sözen de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim faaliyetlerini ve hayata geçirilen şehircilik projelerini incelemek üzere Eskişehir'e geldiklerini ifade ederek nazik ev sahipliği için Büyükerşen'e teşekkür etti. Ziyaret çektirilen fotoğrafla tamamlandı.