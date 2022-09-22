İzmir politika haberleri... Vekil Kaya'dan Seferihisar Spor Salonu'nda inceleme

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı ile Seferihisar'da bir dizi görüşme ve toplantı gerçekleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yeniden yapılacak olan Seferihisar Kapalı Spor Salonu'nda yerinde inceleme yaptı.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve teşkilat üyeleriyle birlikte Seferihisar'da ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştiren, Seferihisarlı vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın duraklarından biri de yıkılıp tamamen yenilenecek olan Seferihisar Kapalı Spor Salonu oldu. Tesiste yerinde incelemeler yapan Kaya, spor salonunun ihtiyaçları ile ilgili notlar alıp sürecin hızlandırılması için görüşmeler yaptı. AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı'nın girişimleriyle geçtiğimiz sene yenilenen İzzet Gül Stadyumu'nun içinde bulunan Seferihisar Kapalı Spor Salonu'nun yenileme çalışması için de öncülük eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'ın çalışmalarından övgü ile bahseden Vekil Kaya, "Hükümetimizin ve partimizin buradaki sesi ve eli olan ilçe başkanımız Ahmet Aydın, Seferihisar'da yaptığı çalışmalar ve burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek girişimlerle Seferihisar'ı olduğundan daha iyi bir noktaya taşımak için var gücüyle çalışıyor. Biz de ona ve Seferihisar'a tüm desteğimizi veriyoruz. Bugün buradaki ihtiyaçları da bizzat yerinde gördük. İlçe spor müdürümüz Arzu Yıldırım'dan da bilgi aldık. Kapalı spor salonunun yeniden yapımı sürecinin hızlandırılması için gerekli görüşmelerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

"Koordineli bir çalışma yürütüyoruz"

Vekil Kaya'ya ilgisi ve Seferihisar'a desteği için teşekkür eden Başkan Aydın da "Vekilimiz, Seferihisar'ımızı her zaman yakından takip ediyor ve bize destek oluyor. Bizler Seferihisar'ı olduğundan daha iyi bir noktaya getirip hak ettiği hizmetlere kavuşması için çaba gösteriyoruz. Bu noktada tüm kurumlarla temas halinde koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Vekilimiz de sürecin hızlandırılması için bize destek oldu. Seferihisar yakında yepyeni ve donanımlı kapalı spor salonuna kavuşacak" diye konuştu. - İZMİR