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İzmir politika haberleri | Seferihisar AK Parti'den Başsavcı Ebru Cansu'ya hoş geldin ziyareti

Politika Haberleri

İzmir politika haberleri | Seferihisar AK Parti'den Başsavcı Ebru Cansu'ya hoş geldin ziyareti

İzmir gelişmesine göre AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti Seferihisar İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri yeni Seferihisar Başsavcısı Ebru Cansu'yu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ak Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti Seferihisar İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri yeni Seferihisar Başsavcısı Ebru Cansu'yu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

AK Parti Seferihisar İçe Başkanı Ahmet Aydın beraberindeki AK Parti Seferihisar Yönetim Kurulu Üyeleri ile Seferihisar'ın yeni Başsavcısı Ebru Cansu'ya hoş geldin ziyareti gerçekleştirdi. Denizli Çameli'nden Seferihisar'a tayin olan Başsavcı Ebru Cansu'ya görevinde başarılar dileyen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'a Seçim İşleri Başkanı Fadime Sibel Yılmaz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Fikriye Sayarer Evin ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Nihat Özen eşlik etti. Seferihisar'ın bir önceki Başsavcısı Taner Gül'e de Seferihisar'da adaletin tesisine sundukları hizmetler için teşekkür eden Başkan Aydın, "Sizden önce ilçemizde hukuka hizmet eden, adaletin tesis ve temininde emeği büyük olan Sayın Başsavcımız Taner Gül gibi sizin de tarafsız bir şekilde adalet için mücadele biliyoruz. Sizin gibi değerli hukuk insanlarının ilçemize hizmetleri için müteşekkiriz. Seferihisar'daki görevinizin hem sizler hem de Seferihisar için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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