İzmir politika haberleri... Akarca, Seferihisar'ın 22. mahallesi oluyor

Ak Parti Seferihisar Belediye Meclis Üyeleri'nin gündeme taşıdığı Akarca'nın mahalle olması konusu 7 ay sonra tüm meclis üyelerinin evet oyuyla kabul edildi.

Seferihisar'ın Akarca bölgesinde yaşayan vatandaşlardan gelen talep üzerine ilk kez AK Parti Seferihisar Belediye Meclis Üyeleri tarafından şubat ayı olağan birleşiminde Seferihisar Belediye Meclisi'ne sunulan ve CHP'li meclis üyelerinin ret oyuyla gündeme alınmayan Akarca'nın mahalle olması teklifi 7 ay sonra tüm meclis üyelerinin evet oyuyla kabul edildi. Şubat ayından bu yana hemen her meclis birleşiminde dile getirilen konu, Seferihisar Belediyesi resmi internet sitesinde yayımlanan ve belediye meclis üyelerine tebliğ edilen Eylül ayı meclis gündeminde yer bulmamıştı, ancak mecliste başkanlıktan gelen ek bir madde ile görüşüldü. Akarca sakinlerinin de katıldığı toplantıdan çıkan karar hem Akarca'da yaşayan vatandaşları hem de AK Parti Gurubunu memnun etti.

Başkan Aydın "Akarca Seferihisar'ın 22. Mahallesi olacak"

Konu ile ilgili konuşan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Akarca'da yaşayan hemşehrilerimizin hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanmak adına bize ilettikleri haklı talebi meclis üyesi arkadaşlarımızla şubat ayında gündeme sunduk. O dönemde önce olumlu karşılık bulan teklifimiz daha sonra Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin ret oyuyla gündeme bile alınmadı. Bu konuyu ve hemşehrilerimizin talebini meclis toplantılarında ısrarlı bir şekilde gündeme getirdik ve vatandaşa rağmen siyaset olmayacağını ifade ettik. Gecikmeli de olsa Eylül ayı meclis birleşiminde tüm meclis üyelerimizin evet oyu vermesiyle bu hatadan dönüldü ve Akarca'nın mahalle olmasının önü açıldı. İnşallah bundan sonraki süreç hızla ilerleyecek ve Seferihisar'ın 22. mahallesi Akarca olacak" diye konuştu.

Akarca'nın mahalle olmasıyla mevcut durumda Akarca bölgesinin bağlı olduğu Hıdırlık ve Tepecik mahallelerinin de hizmete daha etkin ulaşacağını söyleyen ve Seferihisar için iş birliği vurgusu yapan Başkan Aydın, "Seferihisar için birlikte çalışmamız gerektiğini pek çok kere vurguladık ve eylemlerimizle de bunu ortaya koyduk. Biz Seferihisar için iyi olan, fayda sağlayacağına inandığımız her teklife kimden geleceğine bakmadan destekleriz. Akarca'nın mahalle olması hem Tepecik hem de Hıdırlık mahallelerinin de kamu hizmetlerinden daha etkin faydalanmasının önünü açacak. Bunun Akarca gibi Hıdırlık ve Tepecik mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimizin de memnuniyetini arttıracağını düşünüyorum. Bu karar tüm Seferihisar'ımız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR