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Özgür Özel, Bornova'da Meslek Edindirme Kursu Öğretmenleriyle Buluştu

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İzmir'de Özgür Özel, Bornova'daki Kent Akademi'de meslek edindirme kursu öğretmenleriyle bir araya geldi. Toplantıda, öğretmenlerin eğitim yöntemleri ve kursların etkinliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Özel, meslek edindirme programlarının önemine vurgu yaparak, eğitim kalitesinin artırılması gerektiğini belirtti.

İZMİR Özgür Özel, Bornova'daki Kent Akademi'de meslek edindirme kursu öğretmenleriyle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Özgür Özel Politika

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