İzmir Menderes Belediyesi yolsuzluk soruşturması genişletiliyor

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada savcı, soruşturmanın genişletilmesi yönünde mütalaa açıkladı.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan aralarında Kayalar'ın da olduğu 5 sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık N.E. ise sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye mazeret bildirdi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, mütalaasını açıklayarak sanıkların mal varlıklarıyla ilgili kapsamlı araştırma yapılmasını, Kayalar'ın eşi adına yatırılan EFT'ye ilişkin fatura ve defterlerin karşılaştırılmasını, sanıklardan E.G'ye ilişkin defterlerin incelenmesini ve bir tanığın daha dinlenmesini talep etti.

Kayalar'ın avukatı, mütalaaya katılmadıklarını ve taleplerin dosyada mevcut olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Soruşturma ve operasyonlar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda 4 Temmuz'da, "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında "çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumlulukları bulunduğu" iddiasıyla 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda "bir otelin, imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları" iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. ile otelin müdürü ve mimarlık şirketinin sahibi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kayalar görevden uzaklaştırılmıştı.

16 Haziran'daki duruşmada, mahkeme heyeti, tüm sanıkların adli kontrol tedbiri kararlarının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.