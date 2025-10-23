Haberler

İzmir Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Güncelleme:
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 25 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek İzmir Kültür Yolu Festivali'nin yüzlerce etkinlikle şehri sanatın kalbi haline getireceğini belirtti. Festivalde dünyaca ünlü sanatçıların eserleri de sergilenecek.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 25 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali'nde yüzlerce etkinliğin yapılacağını bildirdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, İzmir'in tarih boyunca kültür, sanat ve medeniyete başkentlik yaptığını belirtti.

Ak Parti'nin 141 yıllık Alsancak Tütün Fabrikası'nı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na dönüştürdüğünü aktaran Saygılı, buranın 20 bin metrekarelik kültür vadisi haline geldiğini ve 2023'ten bu yana 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırladığı ifade etti.

Saygılı, Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl "Şehirde festival var" sloganıyla 25 Ekim-2 Kasım'da gerçekleşeceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu büyük organizasyon dijital sanat çalışmaları, konserler, tiyatrolar, sergiler, temaşa sanatları, atölyeler, söyleşiler, opera ve bale gösterileri gibi yüzlerce etkinlikle İzmir'i sanatın kalbi haline getirecek. Festival kapsamında Salvador Dali, Matisse, Miro gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri de İzmirlilerle buluşacak. Tarihi alanlardan kültür merkezlerine, açık hava sahnelerinden kütüphanelere kadar şehrin dört bir yanında gerçekleşecek etkinlikler, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak. Festivale her yaştan vatandaşımız katılım gösterebilecek."

