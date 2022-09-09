İzmir haberi... Şentop: Milli Mücadelemizin Zaferle Taçlandığı, Güzel İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünü Kutluyorum

Edinilen İzmir haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Milli mücadelemizin zaferle taçlandığı, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canını ortaya koyan İstiklâl Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli mücadelemizin zaferle taçlandığı, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canını ortaya koyan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Şentop'un sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Milli mücadelemizin zaferle taçlandığı, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşu için yüreğini, canını ortaya koyan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyorum."