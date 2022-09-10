İzmir haberleri! MHP'li Özdemir'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e tepki Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Özdemir, Kayseri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında yaptığı konuşmada, dün 9 Eylül'de "CHP zihniyetinin çarpıklığının, teslimiyetçiliğinin ve kirliliğinin" kendisini bir başka yerde daha gösterdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Soyer'e tepki gösteren Özdemir, şunları kaydetti:

"Çok daha ağır cevaplar verilebilir ancak Milliyetçi Hareket Partisinin kendi nezaketi ve Türk milletinin feraseti eminiz ki bu ağır cevaplar karşısında muhataplarına demokratik teamüller gereğince vakti saati geldiğinde gereken cevabı ulaştıracaktır. Fakat şunu ifade etmemiz lazım, 9 Eylül 1922 bir barış değil, Türk milletine dayatılmaya çalışılan işgalin, Türk milletine dayatılmaya çalışılan soykırımın, Türk milletine karşı gerçekleştirmeye çalışılan tecavüzlerin ve bütün bu karanlık eylemler karşısında Türk milletinin azminin, kendi eliyle aldığı, kendi bileğinin gücüyle, hakkıyla vatanını kurtardığı, azimli, kutlu, değerli fetihlerden sadece bir tanesidir. Bunun anlamını bilmeyenler, denize döktüğümüz Yunanlıların arta kalanlarıysa işte bunun hesaplaşmasını 2023'te hep beraber yapmak durumundayız."

Ege Denizi'ndeki adalar sorununa da değinen Özdemir, uluslararası anlaşmaları hatırlattı.

1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması gereğince ana vatanlarına yakın coğrafyalarda bulunan ada, adacık ve kayaların askerden ve silahlardan arındırılması suretiyle Yunanistan'ın kullanımına bırakıldığını anımsatan Özdemir, bu ülkenin karasularını 3 milden 6 mile yükseltmesi ile başlayan ve bugünlerde ada, adacık ve kayalıkları silahlandırılması, asker konuşlandırılması ile açık bir tehdidin ortada olduğuna dikkati çekti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu eylemler karşısında Türkiye haklı duruşunu ortaya koyuyor. Yunanistan böyle devam ederse, zaman zaman biliyorsunuz uluslararası hava sahasında gerek eğitim faaliyeti icra eden gerekse kendi ya da NATO faaliyetlerini icra eden savaş uçaklarımıza tacizde yahut saldırgan girişimlerde bulunuyor. Aklını kaçırmadıysa Yunan hükümeti veyahut Yunanistan'da hala aklı başında birileri kaldıysa şöyle bir yüzyıl öncesine gidip bu milletle şaka yapılmayacağı gerçeğini öğrenmeleri lazım. Zillet cephesine bakıyorsunuz, Cumhur İttifakı bu anlayışı ortaya koyarken, zillet ittifakının ağzını Ege Denizi'yle ilgili bıçak açmıyor. Kof ve boş cümlelerle zamanı geçirmekten başka herhangi bir tutum takınmıyorlar doğrusu."

Programda MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak da birer konuşma yaptı.