İzmir haberleri: İzmir İktisat Kongresi binası 17 Şubat'a yetiştirilecek

Ak Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 1979 yılında dönemin belediye başkanı tarafından yıktırılan ve yeniden inşa edilmekte olan İzmir İktisat Kongresi binasının kongrenin yapıldığı 17 Şubat tarihine yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İzmir İktisat Kongresi tarihi binasının yeniden yapıldığı alanda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, inşaat süreci ile ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve yetkililerden bilgi aldı. Programda AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri ile vali yardımcıları yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Eylül öncesi kentin birçok noktasına asılan afişlerde yer alan 'Barışın ikinci yüzyılı' sloganlı afişe atıfta bulunan Binali Yıldırım, "15 Mayıs tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan Samsun'a kurtuluş hareketini başlatmıştır. 19 Mayıs'ta başlayan İstiklal mücadelesi nihayet 9 Eylül'de son düşmanın temizlemesiyle gerçekleşti. Zaferimizin 100. yılı kutlu olsun. Bazıları o yüzüncü yıl zaferini küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalışsa da, barış günü gibi tanımlamalar getirmeye çalışsa da İzmir'in kurtuluşu ülkemiz adına sembolüdür. Anadolu topraklarının Yunan palikaryası ve itilaf kuvvetlerinden tamamen temizlenmesi anlamına geliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah önümüzdeki yıl ihya edeceğiz. İdrak edeceğiz, yeni yüzyılın muhasebesini yapacağız. Gelecek 100 yılın da hedeflerini ortaya koyacağız" diye konuştu.

17 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılması bekleniyor

İzmir İktisat Kongresi binasının 17 Şubat tarihine yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Yıldırım, İzmir İktisat Kongresi'nin önemine de vurgu yaptı. Yıldırım, "İzmir, Cumhuriyet kurulmadan önce genç Cumhuriyetin iktisadi politikalarının belirlendiği bir şehir olmuştu. İzmir'in kurtuluşundan hemen sonra çalışmalar Atatürk'ün talimatıyla Kazım Karabekir'in koordinasyonuyla hemen başlamış ve nihayet 17 Şubat-4 Mart tarihleri arasında arkamda bulunan incir depolama alanında gerçekleşmiştir. Anadolu'nun her tarafından gelen 3 bine yakın delege ve sektör iştirakiyle esasında Türkiye'nin bugünkü iktisadi politikalarının temeli burada atılmıştır. 100. yıla girerken Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar bu binada alındı. Şu an burada bir bina yok. Neden yok, 1979'da dönemin belediye başkanı yıkmış. Biz iki bina şeklinde olan bu bölgeyi aslına uygun olarak, önümüzdeki 17 Şubat'a kadar en güzel şekilde yapacağız, hazırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle 100. yılında İktisat Kongresi'ni burada toplayacağız" dedi.

"Hak sahiplerine 28 milyon TL ödeme yapıldı"

İktisat Kongresi binasının kente yeniden kazandırılması ile ilgili de bilgiler veren Yıldırım, "Esasında iki parselden oluşan bu yapının ortasında yol geçiyor. Yol aynı şekilde imar yolu olarak muhafaza edilecek. Kemeraltı'ndan geçmiş olacak. Daha önce park ahaline gelen küçük parsel aslına uygun olarak yapılacak. Hemen arkamızda bulunan bu bölgede yine bina tamamen o dönemin mimari planları esas alınarak gerçekleşecek. Böylece hem tarihi ihya etmiş olacağız. Tarihi ve kültür değeri olan binayı kazandırmış olacağız. Bundan daha önemlisi 100. yılında İktisat Kongresi yurt içinden ve yurt dışından uzman ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşmiş olacak. Böylece ecdadımıza, bu ülkeyi bize emanet eden şehit, gazi ve devlet büyüklerimize vazifemizi yerine getirmiş olacağız. Bu kısım özel mülkiyetti. Buranın önce mülkiyet sorununun çözülmesi gerekiyordu. Sayın valimiz, kamulaştırma kararıyla birlikte hak sahipleriyle kısa sürede konuşarak dostane bir şekilde çözdü. Hak sahiplerine 28 milyon TL ödeme yapıldı, kamulaştırma gerçekleşti. Geri kalan kısım da yapılan ihale ile 83 milyon TL civarında yükleniciye teslim edildi. 19 Haziran'da yer teslimi yapıldı. 5 ay süresi var. Bu zamana karşı yarıştır. Valimiz sıkı takip ediyor. Cumhur İttifakı milletvekillerimiz de konuyu yakından takip ediyor. İnşallah herhangi bir gecikmeye mahal olmadan bu güzel eseri ortaya çıkara ağız. 100. yılında güzel İzmir'imizde tekrar toplanmasını başarmış olacağız. İzmir için, Türkiye için hayırlı olsun" dedi.

"100 yılın projeksiyonunu yapacağız"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "Burası henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken 17 Şubat 1922'de yeni iktisat politikalarının belirlendiği İktisat Kongresi'nin yapıldığı alan. O zamandan bu zamana 1979'da yıkılmıştı. 14 Nisan itibarıyla mülkiyetimize geçti. İnşallah İktisat Kongresi'nin 100. yılına, Cumhuriyetimizin ilk 100. yılı ve ikinci 100 yılın projeksiyonu yapacağımız bir İktisat Kongresi'ni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - İZMİR