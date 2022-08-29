İzmir haber! Bahçeli: 'Güzel İzmir'imiz 9 Eylül 1922'de kurtulmuştur, fakat yüz yıl sonra perişan vaziyettedir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güzel İzmir'imiz 9 Eylül 1922'de kurtulmuştur, fakat yüz yıl sonra fiili esaret altında, zincirlenmiş halde bulunmasından mütevellit perişan vaziyettedir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

30 Ağustos 1922'de Türkiye Cumhuriyeti'nin sönmeyecek meşalesi yakıldığını söyleyen Bahçeli, "Sabahtan akşama kadar düşman bütün unsurlarıyla yerle bir edilmiş, tahkimat kanalları kesilmiş, meydanda kesin bir üstünlük kurulmuştur. Yunan Başkomutanı Trikupis dahil işgalcilerin 300 subayı ve beş bin askeri esir alınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa işte bu savaşta çamur içinde gördüğü Yunan bayrağını yerden kaldırtmış, "bayrak her milletin istiklal alametidir, saygı lazımdır." demek suretiyle aslında Türk düşmanlarına unutamayacakları ahlak ve asalet dersi vermiştir. 30 Ağustos 1922 tarihinde kuşatma yarılmış, felaket yılları büyük bir zaferle düğümlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de milletimizin sabrını zorlaması, havada ve karada tacizlerini sıklaştırması esasen yüz yıllık kuyruk acısının, yüz yıldır yaşadıkları kabusun asimetrik bir yansımasıdır" diyen Bahçeli şunları kaydetti:

"Bunun yanında, Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Girit Adası'nda konuşlu S-300 Hava Savunma Sistemi aracılığıyla radar kilidi atılması düşmanca bir muamele, ileri düzeyde bir provokasyondur. Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemi'ne tepki gösterip yaptırım kararlarını uygulamaya geçen ABD'nin Yunanistan'ın S-300 Hava Savunma Sistemi'ne sessiz kalması tam ve tek anlamıyla çifte standarttır.

Küresel güç iddiasında olanlara kurşun askerlik yapan bu ülke yönetiminin Mavi Vatan haritamızla ilgili beyhude sızlanmaları da korkakçadır, aynı zamanda çelişkide bocaladıklarından dolayı yanlışı savunacak kadar bilinç kaybına uğradıklarının açık kanıtıdır. Yunanistan hükümeti karakol devlet seviyesine indiklerini göremeyecek kadar basiretlerini kaybetmiştir. Bu çerçevede Türk ve İslam düşmanlığı Atina yönetiminin gözünü kör etmiş, terör örgütlerine verdikleri destekle de hem insanlık vicdanını hem de uluslararası hukuku hiçe saymışlardır."

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın paylaştığı "Barışın İkinci Yüzyılı" afişlerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Bahçeli, "30 Ağustos'un mirasını yağmalayan, İzmir'in kurtuluşunu tartışmaya açan işbirlikçilik, iradesizlik ve gayri milliktir. Söz konusu afişlerin öznesi barış değil zafer olmalıdır. Tarihe ve milli tecrübelere bakarak diyebiliriz ki, zafersiz bir barış teslimiyetçilik, barışsız bir zafer ise tedbirsizlik, temkinsizlik ve temelsizliktir. Düşmandan aman dileyen bir çürümüşün, zaferimizi barış diyerek gölgeleyen bir Megali İdea hayranının darbeci ve zalim babası gibi zillette olduğu ayan beyan ortadadır. Güzel İzmir'imiz 9 Eylül 1922'de kurtulmuştur, fakat yüz yıl sonra fiili esaret altında, zincirlenmiş halde bulunmasından mütevellit perişan vaziyettedir" açıklamasında bulundu.

Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Milli Mücadele'nin lideri, 30 Ağustos 1922'nin Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ülkü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli /İHA)