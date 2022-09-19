İzmir haberleri | AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programı düzenledi

İzmir gelişmesine göre AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından kadın girişimciliği ve istihdamına katkı sağlamak, devletin kadınlara verdiği destek ve teşvikleri anlatmak üzere Karabağlar'da "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından kadın girişimciliği ve istihdamına katkı sağlamak, devletin kadınlara verdiği destek ve teşvikleri anlatmak üzere Karabağlar'da "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 400 kadının katıldığı programda Tarım İl Müdürlüğü, KOSGEB, İŞKUR, İzmir Kalkınma Ajansı, Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Programla ilgili değerlendirmelerine yer verilen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 81 ilde kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilecek buluşmalarla kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Hem İzmir'de hem de memleketi Mardin'de kooperatif üzerinden pazarlama ve markalaşma girişimlerine tam destek verdiklerini ifade eden Çankırı, "Kadınlar, mülteciler ve yerel toplulukların ekonomik alanda güçlenmesi, toplumun tamamının kalkınması için çok önemli. Kadının emeği ile Türkiye'nin istikbalinin kaderinin bir olduğu inancında olduğumu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise proje ile devletin kadınlara yönelik verdiği destek ve teşvikleri kadınlara anlatmak ve bu desteklerden faydalanıp girişimci olmuş, işini kurmuş kadınların hikayelerini ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.