İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yargıtay Kararına Tepki Gösterdi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Yargıtay'ın cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay kararına ilişkin; "Devlet kurumlarının yetkisini aşıp, yargı sistemini daha da kaotik hale getirecek uygulama ve kararlardan uzak durması gerekirken, son gelişme toplumda zaten çok zayıf olan yargıya güven duygusunu da yerle bir edecektir. Anayasa ve anayasal düzeni koruma misyonumuza bağlıyız, yargı bağımsızlığını savunan her kesimi bu yanlışa karşı çıkmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin kararıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Yargının siyasallaştığı, iktidar elinde özgür basın üzerinde bir baskı ve tehdit unsuruna dönüştüğü şu dönemde ne yazık ki kaygılarımızı daha da artıracak gelişmeler yaşıyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu, sadece yargıyla değil ülkenin Anayasal düzeniyle ilgili duyulan endişeyi pekiştirmiştir. Anayasa'ya ve Anayasal sisteme darbe olarak da değerlendirilen bu kararın acilen gözden geçirilmesinde yarar vardır. Devlet kurumlarının yetkisini aşıp, yargı sistemini daha da kaotik hale getirecek uygulama ve kararlardan uzak durması gerekirken, son gelişme toplumda zaten çok zayıf olan yargıya güven duygusunu da yerle bir edecektir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak Anayasa ve Anayasal düzeni koruma misyonumuza bağlıyız, yargı bağımsızlığını savunan her kesimi bu yanlışa karşı çıkmaya çağırıyoruz"