Vali Dr. Süleyman Elban, İzmir'e vali olarak atanmasının onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, İzmir'i daha ileri noktalara taşımak için çalışacaklarını ve insanların huzur ve güven ortamının iyileştirilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

VALİLER Kararnamesi ile İzmir'e atanan Vali Dr. Süleyman Elban göreve başladı. İzmir'e vali olmaktan gurur duyduğunu belirten, Vali Süleyman Elban, İzmir'imizi bulunduğu noktadan daha ileri noktalara götürmek için var gücümüzle insanımızın huzur güven ortamının iyileştirilmesi için her türlü sıkıntısının giderilmesi noktasında üstün gayretle çaba göstereceğiz. dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İzmir Valiliği'ne atanan Dr. Süleyman Elban, görevine başladı. Elban, İzmir Hükümet Konağı önünde vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle selamlaştı. Karşılama töreninin ardından açıklama yapan Vali Elban, İzmir'e vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, İlimizi bulunduğu noktadan daha ileri noktalara götürmek için var gücümüzle insanımızın huzur güven ortamının iyileştirilmesi için her türlü sıkıntısının giderilmesi noktasında üstün gayretle çaba göstereceğimizi ve ilimize hizmet etmek için zaman ve yer gözetmeden çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ediyorum dedi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, konuşmanın ardından kurum müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.