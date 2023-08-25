İzmir'deki Hırsızlık Olayında Serbest Bırakılan Şüpheliler İddiası Yalanlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova ilçesinde 16 Ağustos'ta 3 iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüphelilerin serbest bırakıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıların, yakalandıktan sonra serbest bırakıldıkları yönünde iddiaları içeren haberlerin bazı medya organlarında yer aldığı belirtildi.

Faillerin yakalaması için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Ağustos'ta olayın faili olduğu tespit edilen ve başka suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.D, bu suçların infazı nedeniyle güvenlik birimleri tarafından yakalanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Olaya konu hırsızlık suçu nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülen soruşturmada olaya karışan başka şüpheli, şüphelilerin olup olmadığı araştırılmaktadır. Haber içeriğinde bahsi geçen 'şüpheli şahısların yakalandığı, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldıkları' yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."