İzmir'de yasa dışı silah üretimi ve ticareti operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen operasyonda yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 42 tabanca ile 4 mermi atar tüfek ile 7 av tüfeği ele geçirildi.

İZMİR'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 42 tabanca ile 4 mermi atar tüfek ile 7 av tüfeği ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Karabağlar ve Buca ilçelerinde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinin silah atölyesi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Adreslerdeki aramalarda Uzi olarak tabir edilen 1 otomatik tabanca, 41 tabanca, 6 AK-47 uzun namlulu silah şarjörü, 2 bin 164 çeşitli çaplarda tabanca mermisi, 4 mermi atar tüfek, 7 av tüfeği, çok sayıda tabanca yapımında ve tadilatında kullanılan namlu, sürgü, gövde ve iğne ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)