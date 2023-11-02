İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Çete Çökertildi

İzmir'de yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti yapan bir çete çökertildi. Aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi ve 3 zanlı gözaltına alındı. Tutuklanan zanlılardan 2'si mahkemece tutuklandı.

İzmir'deki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan gruba yönelik 6 adreste arama gerçekleştirildi. Aramada çok sayıda silah türü ele geçirilirken, olayla ilgili çete ise çökertildi. Gözaltına alınan 3 zanlından 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir grubun yasa dışı silah ticareti yaptığı ve ruhsatsız atölyede silah ürettiği yönünde aldığı bilgi üzerine, Karabağlar ve Buca ilçelerinde 3 şüpheliye ait 6 farklı adreste arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalar çerçevesinde, 1 adet UZİ olarak tabir edilen otomatik tabanca, 41 adet tabanca, 309 adet şarjör, 6 adet AK-47 uzun namlulu silah şarjörü, 2 bin 164 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 4 adet mermi atar tüfek, 7 adet av tüfeği ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan tabanca parçası ele geçirildi.

2 zanlı tutuklandı

Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.