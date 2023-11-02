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İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

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İzmir'in Konak ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda 5 tabanca ile 5 şarjör ve av tüfeği ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak'ta yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişinin ev ve araçlarına baskın düzenledi.

Operasyonda 5 tabanca ile 5 şarjör ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Politika

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