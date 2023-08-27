İzmir'de yapılan denetimlerde 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 31 iş yeri denetlendi, 612 kişi ve 310 araç kontrol edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26 Ağustos tarihlerinde 31 iş yeri denetlendi, 612 kişi ve 310 araç kontrol edildi, gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çeşme ilçesinde umuma açık eğlence mekanları ve işletmelere yönelik 25 - 26 Ağustos tarihlerinde yapılan uygulamalarda 31 iş yerinin denetlendiği, 612 kişi ve 310 aracın kontrol edildiği bildirildi.

Üç işletmeye "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"a muhalefetten işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bir işletmedeki 5 kişiye 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan adli işlem yapılmıştır. Ayrıca Alaçatı'da bir işletmede 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiş, konuyla ilgili 3 şüpheli yakalanmış ve sevk edildikleri adli merciler tarafından serbest bırakılmıştır. Ilıca bölgesinde yapılan denetimlerde ise bir işletmede 'akrep' tabir edilen silah ele geçirilmiş, bir şüpheli yakalanmış ve sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır."