İzmir'de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin yakalanması için yapılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Politika