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İzmir'de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

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Politika Haberleri

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin yakalanması için yapılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Politika

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