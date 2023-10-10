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İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İzmir'in çeşitli bölgelerinde düzenlenen baskınlarda şüpheliler yakalandı.