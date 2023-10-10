İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İzmir'in çeşitli bölgelerinde düzenlenen baskınlarda şüpheliler yakalandı.
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulundukları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında kent merkezi ile Menemen ve Torbalı'da belirlenen adreslere düzenlenen baskında 5 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Politika