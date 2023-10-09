İzmir'de suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de 'Aktaşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Türkiye genelinde 31 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes Operasyonu' kapsamında; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla faaliyet gösteren 'Aktaşlar' ve diğer suç örgütlerine yönelik operasyon kararı verildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Ekim'de İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÖRGÜT LİDERİ DE YAKALANDI

72 ekip ve 145 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda A.A. liderliğindeki Aktaşlar çetesi ile diğer suç örgütlerine mensup 29 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 395 fişek, 7 uyuşturucu hap, 1 balistik yelek, 11 tabanca ve 9 tüfek şarjörü ele geçirildi. Öte yandan suç örgütü lideri A.A.'nın ruhsatsız tabanca ile yakalandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı. Aralarında A.A.'nın da bulunduğu diğer 20 şüpheli, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.