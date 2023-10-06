İzmir'de suç örgütü çökertildi, 26 şüpheli gözaltına alındı

TÜRKİYE genelinde 31 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes Operasyonu'nun İzmir ayağında Aktaşlar olarak bilinen suç örgütü çökertilirken, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

31 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes Operasyonu' kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine yönelik operasyon kararı verildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 72 ekip ve 145 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda Aktaşlar ve diğer suç örgütlerine mensup 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 395 fişek, 7 uyuşturucu hap, 1 balistik yelek, 11 tabanca ve 9 tüfek şarjörü ele geçirildi. (DHA)