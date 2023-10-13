İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Buca ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de Sigara Kaçakçılarına Operasyon: 2 Milyon 345 Bin Makaron Ele Geçirildi

İzmir'de, sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Buca ilçesindeki bir depoda yapılan aramada, 2 milyon 345 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - İZMİR