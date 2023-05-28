İzmir'de Sandıklar Açıldı

İzmir'de saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açılıp, oyların sayımına başlandı. İzmir'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda 9 bin 877 sandıkta oylar kullanıldı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sonra erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı.