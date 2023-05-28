İzmir'de Sandıklar Açıldı
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İzmir'de saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açılıp, oyların sayımına başlandı. İzmir'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda 9 bin 877 sandıkta oylar kullanıldı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sonra erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı.
İZMİR'de saatlerin 17.00'yi göstermesiyle oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açılıp, oyların sayımına başlandı.
İzmir'de Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda 9 bin 877 sandıkta oylar kullanıldı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sonra erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika