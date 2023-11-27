İzmir'de PKK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda, terör örgütüne yardım ve propagandada bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

İzmir'de terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, geçmişte terör örgütü Pkk'nın Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yolla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheli için de gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 8'i düzenlenen operasyonla yakalandı.