İzmir'de PKK/KCK/YPG operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik 10 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor.