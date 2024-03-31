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İzmir'de oy sayım işlemi sürüyor

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İzmir'de oy sayım işlemi sürüyor

İZMİR - İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıklar açılmaya başlanarak oy sayma işlemlerine geçildi. Kentte, oy sayımı sürüyor.

4 milyon 462 bin 56 kişinin yaşadığı İzmir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kent genelinde kurulan 10 bin 721 sandıkta vatandaşların oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sonra erdi. 3 milyon 459 bin 970 seçmenin bulunduğu kentte, sandıklar açılmaya başlandı. Tasnif işlemlerinin ardından başlanılan oy sayma işlemi sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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