İzmir'de bulunan oto çekiciler ve 6. Sanayi Sitesi esnafları, 60 çekici ve 10 otomobilden oluşan konvoyla İsrail'i kınadı. İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Türkiye genelinde İsrail'e yönelik protestolar yapılmaya başladı. İsrail'e bir kınama da İzmir'den geldi.

- İzmir'de oto çekici konvoyu: İsrail'i kınadılar

İZMİR - İzmir'de bulunan oto çekiciler ve 6. Sanayi Sitesi esnafları, 60 çekici ve 10 otomobilden oluşan konvoyla İsrail'i kınadı.

İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Türkiye genelinde İsrail'e yönelik protestolar yapılmaya başladı. İsrail'e bir kınama da İzmir'den geldi. Dün 21.00 sıralarında Gazze'ye destek amacıyla, İzmirli oto çekiciler ve 6. Sanayi Sitesi esnafı, İzmir'in Gaziemir ilçesinde toplanarak açıklama yaptı. Ekip ardından konvoy halinde Konak Pier'e doğru ilerleyip orada durdu. Alanda saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar bayrak asarak İsrail'i protesto etti. Karabağlar'a doğru ilerleyen konvoy orada dağıldı.

6. Sanayi Sitesi Başkanı Sami Özdaş, "İzmir çekici esnafları arkadaşlarımızın güzel eylemine tanıklık oldu. Gazze'deki katliamı, çocuk bebek, kadın demeden ölüme terk eden İsrail'i buradan lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.