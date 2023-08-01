İzmir'de Metro ve Tramvay İşçilerinin Grevi Vatandaşları Mağdur Ediyor

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin greve gitmesi nedeniyle vatandaşların mağdur edildiğini belirterek işçilere hak ettikleri ücretin derhal verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sorumsuzlukla suçladı ve trafik sorununun arttığını ifade etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin greve gitmesi nedeniyle vatandaşların mağdur edildiğini belirterek işçilere hak ettikleri ücretin derhal verilmesi gerektiğini belirtti.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her fırsatta Cumhur İttifakı'nı hedef göstererek sorumsuzluklarını kapatmaya çalıştığını ancak hesabını sandıkta vereceğini belirtti.

Soyer'i günler öncesinde belli olan krizi yönetememekle suçlayan İnan, şunları kaydetti:

"Metro AŞ'de yaşanan durum, müflis tüccar bakış açısından kaynaklanmaktadır. Diğer şirketlerin durumu da beceriksizliğin kanıtıdır. Gelinen durum itibariyle bütçe açığı hızla büyüyen ve borç rakamı 5 milyar liraya doğru hızla ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaşananları yakından takip ediyoruz. Metro AŞ'nin emekçilerini rakamlar üzerinden hedef gösteren Tunç Soyer'in kriz yönetimindeki beceriksizliği İzmirli hemşehrilerimizin karşısına kaos olarak çıkmıştır. Evlerine ve işyerlerine ulaşmak için çile çeken hemşehrilerimize bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur."

Soyer ve ekibinin görevde olduğu süre boyunca ulaşımdaki yetkiyi bazı yerlerde devralmasına rağmen yeni yolların açılmadığını savunan İnan, trafik sorununun zirveye ulaştığını kaydetti.

İnan, açıklamasında, "Metro A.Ş emekçilerine hak ettiği ücret derhal verilmelidir. Kutlama, konser, kültür sanat işleri ve gezi harcamalarında tasarrufu aklından geçirmeyen Soyer'in işçinin cebine el atması ve emeğine göz dikmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.