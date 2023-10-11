İzmir'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları Sonuçlandı
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İzmir'de düzenlenen 12 operasyonda yakalanan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda kaçak akaryakıt, taklit etiketli etil alkol, cinsel içerikli hap ve gümrük kaçağı sigara gibi birçok kaçak ürün ele geçirildi.
İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 12 operasyonda yakalanan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 29 Eylül-5 Ekim arasında 12 operasyon düzenledi.
Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Narlıdere ve Torbalı'da 1 ikamet, 9 iş yeri ve 2 araçta aramalar yapıldı.
Operasyonlarda 371 bin 400 boş makaron, 55 bin 700 içi doldurulmuş makaron, 23,1 ton kaçak akaryakıt ürünü, 3,6 ton taklit etiketli etil alkol, 2 bin 330 cinsel içerikli hap, 680 gümrük kaçağı puro, 469 paket gümrük kaçağı sigara, 128 şişe sahte/kaçak içki, 6 elektronik sigara cihazı, 30 kilogram kıyılmış tütün, 13 gümrük kaçağı cep telefonu, 8 elektronik sigara likiti, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Ayrıca Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerinde 11 umuma açık iş yerinde kaçak alkol denetimi yapıldı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.