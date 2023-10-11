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İzmir'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları Sonuçlandı

İzmir'de düzenlenen 12 operasyonda yakalanan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda kaçak akaryakıt, taklit etiketli etil alkol, cinsel içerikli hap ve gümrük kaçağı sigara gibi birçok kaçak ürün ele geçirildi.