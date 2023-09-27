İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

İzmir'de düzenlenen 15 operasyonda yakalanan 17 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda kaçak sigara, alkollü içecekler, akaryakıt ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 15 operasyonda yakalanan 17 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 15-21 Eylül 2023 tarihleri arasında 15 operasyon düzenledi.

Aliağa, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere ve Buca'da 6 iş yeri, 7 ikamet, 6 araç ve otogarda aramalar yapıldı.

Operasyonlarda 327 bin 100 kaçak sigara, 44 bin 600 filtreli sigara kağıdı, 605 litre taklit etiketli etil alkol, 543 paket gümrük kaçağı sigara, 500 litre kaçak akaryakıt ürünü, 295 elektronik sigara cihazı, 270 şişe muhtelif içki, 253 cinsel sağlık ürünü, 220 gümrük kaçağı puro, 172 gümrük kaçağı cep telefonu, 27 kilo kıyılmış tütün, 26 elektronik sigara likidi ile 13 parça tarihi eser niteliği taşıyan eşya ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.