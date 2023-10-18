İzmir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eylemleri düzenlendi

İzmir'de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilikleri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eylemleri gerçekleştirildi. Eylemlerde İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı, suç duyurusunda bulunulacak ve Filistin halkı yalnız bırakılmayacak ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilikleri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eylemleri gerçekleştirildi.

Vatan Partisi İl Başkanlığınca Konak'taki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen eylemde İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.

Burada açıklama yapan Vatan Partisi İl Başkanı Serhan Bolluk, İsrail'in silahsız Filistinlilerin sığındığı bir hastaneye saldırarak yüzlerce insanı katlettiğini belirterek "Yüreklerimiz Filistin'le çarpıyor. Türk milleti ve bütün insanlık Filistin davasıyla beraberdir. ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizm'ine karşı, Gazze'deki vahşete karşı lanetlemeler, kınamalar, sözlü tepkiler yetmez. İçimizi rahatlatmak için değil, sonuç almak için meydanlardayız." dedi.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İzmir Şubesi, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Memur-Sen İl Temsilciliği de İzmir Adliyesi önünde eylem yaptı.

Ellerindeki "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, Siyonizm'e lanet" yazılı pankartla sloganlar atan grup adına açıklama yapan HUDER Şube Başkanı Halit Aydın Kayacan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistin halkına tüm dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığını söyledi.

Hava saldırılarıyla yüzlerce kadın ve çocuğun vurulduğunu, tüm insani yardımların Filistin halkına ulaştırılmasının engellendiğini dile getiren Kayacan, "Filistin halkı bombaların altında bir de açlık ve susuzluk ile tıbbi malzeme yokluğu içerisinde inlemektedir. Hastaneleri bombalayacak kadar korkak, çocukları öldürecek kadar vahşi İsrail, şimdiye kadar kimsenin yapmadığı ölçüde canice davranmaktadır." dedi.

Kayacan, hem ulusal hem de uluslararası mahkemelerde İsrail aleyhine suç duyurularında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Memur-Sen İl Başkanı Gencer Yılmaz da Filistin halkını yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

"Sessizliği seçmek savaş suçuna ortak olmaktır"

İzmir Barosu tarafından hizmet binası önünde düzenlenen eylemde de avukatlar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Baro Başkanı Sefa Yılmaz, 7 Ekim'den itibaren dünyanın gözünün önünde bir katliam yaşandığını, bu katliama dünyanın demokrasi havarisi olan ülkelerinin göz yumduğunu söyledi.

Filistin'de yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Günlerdir Filistinliler dünyanın gözü önünde soykırıma uğrarken savaş ahlakının ve asgari harp kurallarının aynı dünyanın gözleri önünde kanlı ve korkunç bir gösteriyle sistematik olarak çiğnenmesine tanıklık ediyoruz. Tüm bunlar olurken evrensel insan haklarını tesisle görevli uluslararası örgütler ve dünya ne yazık ki sessiz. Çocukların, kadınların, hasta ve sivillerin öldürüldüğü yerde sessizliği seçmek işlenen savaş suçuna bilerek ve isteyerek ortak olmaktır. Filistin'de yaşanan kıyıma karşı çıkmak her türlü inançtan ve farklılıktan bağımsız bir şekilde insan olan herkesin yükümlülüğü ve artık bir zorunluluğudur."