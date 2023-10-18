İzmir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için İzmir'de gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı kınandı.

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için İzmir'de gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı kınandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacağını ve öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi. İzmir'de de vatandaşlar camilere akın etti. Saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Konak Atatürk Meydanı'ndaki Konak Camii'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Vatandaşların yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile üyelerinin de katıldığı namazın ardından dualar okundu. İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ve yaşanan olaylar kınandı.

Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.