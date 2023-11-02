İzmir'de Genç Memur-Sen İl Başkanlığına Enes Sabancı ve Memur-Sen Kadın Kolları İl Başkanlığına Melek Maşite Çınar atandı. Enes Sabancı, görevi devraldığı başkanlara teşekkür ederken, bayrağı daha da yukarı çıkarmak için çalışacaklarını belirtti. Melek Maşite Çınar ise Memur-Sen'e hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

İzmir'de Genç Memur-Sen İl Başkanlığına Enes Sabancı, Memur-Sen Kadın Kolları İl Başkanlığına Melek Maşite Çınar atandı.

Enes Sabancı, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinden önce görev yapan tüm başkanlara gayretleri ve emekleri için teşekkür etti.

Bundan sonra da tüm faaliyetleri istişare ile götüreceklerini aktaran Sabancı, "Aldığımız bayrağı devredene kadar daha da yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca atama sürecinde şahsımı destekleyen, İzmir Memur-Sen İl Başkanı Gençer Yılmaz ve Genç Memur-Sen Genel Başkanımız Mesut Emre Balcı'ya teşekkür ederim. Görevler gelip geçicidir, asıl olan her şey bittikten sonra yan yana durabilmektedir." dedi.

Melek Maşite Çınar da uzun yıllardır üyesi olduğu Memur-Sen'e bundan sonra kadın kolları başkanı olarak hizmet edecek olmanın gurur ve onurunu yaşadığını aktardı.

Memur-Sen İl Başkanı Gençer Yılmaz ise Sabancı ve Çınar'a başarı dileğinde bulundu.