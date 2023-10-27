İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 84 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen kıskaç operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 84'ü adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün güncel yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uygulayarak gizlilik içerisinde barındıkları gaybubet evlerinde kaldıkları tespit edilen, Bylock kullanıcısı olan, haklarında örgütsel faaliyette bulunduklarına dair beyanlar bulunan ve haklarında gözaltı kararı verilen 100 şüpheliye yönelik geçtiğimiz salı günü kıskaç operasyonu başlatılmıştı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

TEM Şube Müdürlüğünce 54, Mali Şube Müdürlüğünce 16, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 13, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10 şahıs olmak üzere toplamda 93 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ile güncel yapılanma kapsamında faaliyet gösteren 1 şüphelinin evinden elde edilen 13 bin 420 dolar ve 4 bin 650 euro paraya el konuldu. Gözaltına alınan şahıslardan 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, 84 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İZMİR