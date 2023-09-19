İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler hakkında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında 1'i muvazzaf 3 asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.