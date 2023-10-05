İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 16 Tutuklama

İZMİR'de FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan FETÖPDY mensubu 15 şüphelinin yakalanmamak için tedbir uygulayarak, gizlilik içerisinde Gaybubet adı verilen hücre evlerinde barındıkları tespit edildi. Ayrıca örgütün güncel sözde Karşıyaka İl Bayan Öğrenci Yapılanması'nda aktif olarak faaliyet yürüten 8 şüpheli de belirlendi ve toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Salı günü belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)