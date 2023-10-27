İzmir'de FETÖ operasyonunda 84 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 77 ilde düzenlenen "Kıskaç" operasyonları kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 84 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinasyonunda, MİT Başkanlığının desteğiyle yürütülen operasyonlar kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında yakalama kararı verdiği 93 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi serbest bırakıldı, 84 şüpheli adliyeye sevk edildi.