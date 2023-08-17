İzmir'de FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Operasyonda ihraç edilen öğretmen, asker ve mütevellilerin de bulunduğu şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda para, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.