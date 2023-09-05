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İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 'mahrem imamlara' yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "mahrem imamlara" yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin örgüt içerisinde askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu oldukları belirtildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Politika

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