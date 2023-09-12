İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 9 kişi yakalandı. 8 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'de, FETÖ soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullanıcısı olan ve örgütle bağlantısı tespit edilen şüphelerini yakalanmasına yönelik harekete geçildi. 6 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.