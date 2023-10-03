İzmir'de FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de haklarında yakalanma kararı bulunan ve örgütün hücre evlerinde gizlendikleri tespit edilen FETÖ şüphelilerine ve örgütün sözde Karşıyaka İl Bayan Öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yönünden yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, haklarında yakalanma kararı bulunan ve örgütün hücre evlerinde gizlendikleri tespit edilen FETÖ şüphelileri tespit edildi. Örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uygulayarak gizlilik içerisinde barındıkları hücre evlerindeki 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yine örgütün güncel sözde Karşıyaka İl Bayan Öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verilirken, toplam 23 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Günün ilk saatlerinde, belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR