İzmir'de düzensiz göçmen operasyonunda 464 kişi yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 464 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlerin geçişini organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7-8 Ekim'de jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda yasa dışı geçişe hazırlanan 464 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 8'i yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda 5 minibüs, 2 otomobil ve 1 taksiye el konuldu.