İzmir'de düzensiz göç operasyonunda 309 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'de düzenlenen 'Kalkan' operasyonunda 309 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir genelinde 'Kalkan' operasyonu düzenlendi. Düzensiz göç ve kaçak göçmenler ile mücadele kapsamında; 1257 emniyet ve İl Göç İdaresi personeliyle metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı. Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 mobil göç noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309'unun kaçak göçmen oldukları tespit edildi. Göçmenleri ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

YERLİKAYA'DAN OPERASYON MESAJI

Operasyonu sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin bilmesini isterim ki; tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir. İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı. Emniyet ve İl Göç İdaresi personelimizin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309'unun düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.