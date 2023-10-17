İzmir'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtan ve 'uzlaştırma ücreti' adı altında çok sayıda kişiden para tahsil ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtan ve "uzlaştırma ücreti" adı altında çok sayıda kişiden para tahsil ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışma sonucunda, mağdurlara "yaşı küçük kız çocuklarıyla sosyal medya hesaplarınız üzerinden sohbet kayıtlarınız var, aileleri sizden şikayetçi oldular, sizi aileleriyle uzlaştıracağız" mesajı atan ve kendilerini avukat olarak tanıtan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca ile 10 fişek, çok sayıda banka kartı ve dekontu, dizüstü bilgisayar ve dijital eşyalar ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.